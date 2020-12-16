Ayvalık'ta fabrika duvarı yıkıldı, 4 ton atık çevreye yayıldı

Balıkesir Ayvalık'ta dün akşam üzeri İzmir-Çanakkale karayolu Nikita mevkisinde faaliyet gösteren pirina fabrikasında atık depolama havuzunun duvarı yıkıldı.

Duvarın yıkılmasıyla yaklaşık 4 ton atık çevreye yayıldı. Atıklar, İzmir-Çanakkale kara yoluna kadar ulaştı. Havuzun yanından geçen Nikita Deresi’ne de sızıntı oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili tutanak tutarken, atığın daha fazla yayılmaması için bariyerle önlem alındı. Fabrika çalışanları, kendi imkanlarıyla çevreye yayılan atıkları toplamaya devam ederken, toplanan atıklar kepçelerle kamyonlara yükleniyor.

'Ayvalık ve çevresi onarılamaz zarar gördü'

Çökme sonucu havuzun içinde bulunan tonlarca pirina atığının yaklaşık 3 kilometrelik alana yayıldığını belirten Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, “Daha önce havuzlarla tankerlerle ve kara suyunun boşaltılmasıyla ilgili tedbirler aldıklarını söylemelerine rağmen fabrika yetkililerinin kayıtsız kaldığı ortadadır. İhmal yüzünden Ayvalık ve çevresi onarılmaz bir zarar görmüştür. Kolay kolay temizlenemeyecek bir kirlilik söz konusudur. Kara suyun çevreye olan olumsuz etkisini biliyoruz. Bu önemli konuda tedbir almadıklarından ve sorumsuzca davranmalarından ötürü firmayı kınıyorum. Fabrika nedeniyle kentte hava kirliliği devam ederken, bir de bu kirlilik olayı yaşandı ne yazık ki. Ayrıca Nikita Deresi’ne sızıntı, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tespit edildi ve bu nedenle ceza aldılar. Bugün yaşanan bu olay gösteriyor ki bunlardan ders almamışlar ve devleti hiçe saymışlar” dedi.

Öte yandan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in bir grup çevreciyle birlikte olayın meydana geldiği pirina fabrikası yetkilileri hakkında, hava kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle bir süre önce Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.