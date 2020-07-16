Aytaç Ünsal'ın eşinden acil tahliye çağrısı: Yargıtay neyi bekliyor, bu insanların ölmesini mi?

Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatları Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın tutuklu bulundukları cezaevlerinde “adil yargılanma” talebiyle başlattıkları ölüm orucu eylemi devam ediyor. Timtik ölüm orucunun 196, Ünsal ise 165'inci gününe girdi.

Aytaç Ünsal’ın eşi ve aynı zamanda HBB avukatlarından Didem Ünsal, gelinen noktaya ilişkin açıklamalarda bulunurken, Yargıtay'ın bir an önce tahliye kararı vermesi gerektiğini dile getirdi.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Didem Ünsal, kendisi ve eşi Aytaç’ın umutlu olduklarını ve bu umutta mücadele gücü bulduklarını belirtirken, “Görüşüne gittiğimde neler yapılıyor, neler yapılacak ve sağlık durumuna ilişkin konuları konuşuyoruz ama ayrılırken çok zor oluyor. ‘Bu son görüşmemiz olabilir’ diyerek, ayrılmak durumda kalmaktan büyük öfke duyuyorum. Eşim, ‘Ya adalet ya da ölüm’ diyor. Buna saygı göstermek durumundayım. Bu adaletsizliğe karşı bir barikat olduğu için gurur duyuyorum ama onu kaybetmek de istemiyorum. Gerçekten de ‘Bu son görüşmemiz olabilir’ gerçekliği var önümüzde, buna rağmen mücadeleye devam etme sözü veriyoruz. ‘Eğer ben yaşamazsam bu ülke tarihinde bir avukat ölürse adalet yolunda, sen bu sorumluluğu alıp yürümek zorundasın. Biliyorum çok yoruluyorsun ama bayrağı daha ileriye taşımak için daha fazla yorulmak zorundasın’ diyor. Bu duygular nasıl tarif edilir ki…” ifadesini kullandı.

Sağlık durumları kritik aşamada

Ebru ve Aytaç’ın dayanışmadan büyük bir güç aldıklarını söyleyen Ünsal, Aytaç’ın, “Sizi savunduğum için çok mutluyum. Birlikte bu hukuksuzluğa karşı baş edebiliyoruz. Bugüne kadar bizler sizleri savunduk bundan sonra sizlerin bizleri savunma zamanı” dayanışma çağrısında bulunduğunu aktardı.

Gelinen noktada belirli bir dayanışmanın olduğunu ama bu dayanışmanın hızla büyümesi gerektiğinin altını çizen Ünsal, bunun nedenini, “Aytaç 30 kilo verdi ve 59 kiloya kadar düştü. Vücudunun değişik yerlerinde yaralar çıkmış. Halsizlik, hareketsizlik, uykusuzluk, kas erimesi gibi birçok sağlık sorunu yaşıyor. Ebru’nun durumu daha da kritik bir aşamada. Yaraları daha belirgin. Yutkunmakta dahil sıkıntı yaşanıyor. Artık sıvı alamaz durumda. Solunum yetmezliği, vücudunun değişik yerlerinde ödem oluşma gibi çok ciddi sorunlar yaşıyor” sözleriyle açıkladı.

Zorla müdahale tehdidi

Sağlık durumlarının kritik aşamaya gelen meslektaşlarının cezaevinde zorla müdahale tehdidi altında olduğunu dile getiren Ünsal, son günlerde bu yönde girişimlerin olduğunu aktardı. Zorla müdahalenin kabul edilemez olduğunu ve meslektaşlarının yaşamına sebebiyet vereceğini belirten Ünsal, Mustafa Koçak, Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in zorla müdahale edilmesinde yaşanan süreci örnek gösterdi.

Acil tahliye çağrısı

Yapılması gerekenin zorla müdahale olmadığını, Yargıtay’ın bir an önce kararını açıklaması olduğunu ifade eden Ünsal, şunları söyledi: “Yargıtay’dan çok acil bir şekilde karar çıkmasını bekliyoruz. Bu kararı çoktan vermeleri gerekiyordu. Eğer bu ülkede siyasal iktidar bu dosyaya müdahale etmeseydi, siyasi talimatlı bir dosya olmasaydı bu kadar gün tutuklu kalmalarına ve yeniden tutuklamalara gerek yoktu. Bu yüzden Yargıtay, adli tatil başlamadan karar vermelidir. Bu yargılamadaki hukuksuzlukları Yargıtay Başkanı ve üyeleri de çok iyi biliyor. Yargıtay neyi bekliyor, bu insanların ölmesini mi? Avukat arkadaşlarımızın ölmesi halinde bu kadar gecikmeyi nasıl açıklayacaklar? Bunun baş sorumlusu Adalet Bakanlığı olur. Çünkü Adalet Bakanlığı bu ülkedeki adaletsizliğe bakıyor. Adalet Bakanlığının işi adaletsizliğe bakmak değil, adaletsizliği önlemek adına sorumlu mekanizmaları çalıştırmaktır. Siyasal iktidarın Yargıtay’dan elini çekmesini istiyoruz ve çok acil bir şekilde tahliye bekliyoruz.”