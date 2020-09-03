Aytaç Ünsal tahliye edildi

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal, akşam saatlerinde, tutulduğu Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nden tahliye edildi.

Ölüm orucunun 214. gününde tahliye edilen Ünsal, hastaneden sedyeyle çıkarılırken kendisini karşılamak için hastane önüne gelenlere "Hepinizin emeğiyle oldu. Hepinizi çok seviyorum. Biz kazanacağız" dedi.

Ünsal bugün Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından verilen kararla tahliye edildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 32 yaşındaki Ünsal'ın "cezaevi şartlarında kalmasının hayati bakımından tehlike yaratacağı anlaşıldığından 5275 sayılı Kanunun 16/2 maddesi gereğince iyileşinceye kadar infazın durdurulmasına, başka suçtan hükümlü ya da tutuklu değilse derhal salıverilmesinin sağlanması için yazı yazılmasına" karar vermişti.

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik geçen hafta Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.