Aytaç Ünsal ölüm orucu eylemini sonlandırdı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, “adil yargılama” talebiyle ölüm orucunda olan, dün Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi tarafından hakkında tahliye kararı verilen Avukat Aytaç Ünsal, ölüm orucunun 215’inci gününde eylemini sonlandırdığını açıkladı.

Ünsal ile birlikte ölüm orucuna başlayan Avukat Ebru Timtik, eyleminin 238’inci gününde yaşamını yitirmişti.

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan ve sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle dün tahliyesine karar verilen avukat Aytaç Ünsal, tedavi olmayı kabul etti. Ünsal hastaneye kaldırıldı.



Aytaç Ünsal hastaneye kaldırılırken "Ebru Timtik şu an benimle, onu da yanımda getirdim. Teslim olmadık, boyun eğmedik. Mücadelemizi büyütelim" açıklamasını yaptı.