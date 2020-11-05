Aysever: Bu işi ancak kapitalizmin tanrısına iman etmeyenler çözebilir

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Dayanışma Meclisi üyesi Enver Aysever, bugünkü köşe yazısında İzmir depremi ve sonrasında ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi.

"Düzen; şahane cenaze törenleri izlettirir, 'umut o bebekte' diyerek öldüreni sorgulatmayı engeller, bolca dua okutur, ardından da devam eder devran. İşin içinden çıkmak için her zaman uygun kavramlar hazırdır: Fıtrat, kıyamet gibi" diyen Aysever, çıkışa işaret etti: Bu işi ancak kapitalizmin tanrısına iman etmeyenler çözebilir.

Aysever'in yazısından bir bölüm şöyle:

Genelde siyaset, daraltırsak “sağ siyaset” bizde hamasetle işi çözer. Onlara ait bir “Tanrı” söz konusudur, her nasıl oluyorsa işleri havale ederek, yeri geldiğinde el avuç açarak sorumluluktan sıyrılırlar. Ne gariptir ki göçük altında kalanları kurtarmaya giden işçinin yanındadır o Tanrı, ama hak aramaya gelince yalnız bırakır. Tanrı diye yutturulan olsa olsa kapitalizmin Tanrısıdır!

Düzen varlığını sürdürmek için maden işçisini ezmek zorunda. Bunu neden anlamaz insanlar, ben de ona şaşıyorum. “Grevsiz ülke” ile övünen iktidar, neden tersini yapsın? “Her şey sınıfsal mı?” diye soranlara yanıt budur: “Evet, her şey sınıfsal”. Yoksul, emekçi ne yaparsa yapsın “makbul vatandaş” değildir.

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Deprem doğa olayıdır, ancak yaşadıklarımız doğal değil, ideolojik tercih sonucudur. Askerler, sermaye sahipleri ve onların ürettiği görgüsüz burjuvazi bu işin sorumlusudur.

Siyasal İslam bu büyük koalisyon olmasaydı iktidara gelemezdi.

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Çözüm sanıldığı kadar güç değil. Hemen seferberlik ilan edilebilir. Risk analizi yapılır, söz konusu binalar hemen yıkılır. Yerine depreme uygun olanı devletçe yapılır. Fay üzerindekiler, kaçak yapılar tamamen ortadan kaldırılır. Hangi parayla mı? Yahu geçiş garantili otoyollar yapan, dünyanın en büyük havalimanına sahip devlet vazgeçer bundan, o parayı alır buraya aktarır. Yetmedi mi, yarattığı beş zenginin ve diğerlerinin kârlarına el koyar, olur biter.

Ayrıca kapatın Saray’ı, salt onun gideriyle İzmir kurtulur örneğin. Daha güzeli var, bu millet dindar değil mi kardeşim, kapatın Diyanet’i tüm bütçesini aktarın. Deyin ki halka: “Bundan sonra camilerin, din adamlarının parasını sen ver!” Madem İzmir’de çok üzüldük, o halde alın size somut kaynaklar.

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Bunu siyasal İslamcılar yapamaz, doğru. Peki, ya diğerleri yapabilir mi? Düzen içinde hiçbir şeye, dolayısıyla depreme de kesin, kalıcı çözüm bulunamaz. Düzen; şahane cenaze törenleri izlettirir, “umut o bebekte” diyerek öldüreni sorgulatmayı engeller, bolca dua okutur, ardından da devam eder devran. İşin içinden çıkmak için her zaman uygun kavramlar hazırdır: Fıtrat, kıyamet gibi.

Çıkarcılık, fırsatçılık her yana sinmiş. Göçük altından çıkınca ayran, köfte isteyen yavrucağa gönderilen yiyecekleri reklam eden esnaf buna dahil değil mi? Yardımları çalıp dükkânda satan bakkala ne demeli? Ya yardım yiyeceklerini alıp evine götüren teyzelere? Bunları yapan halkımız her gün dinden, yerlilikten, millilikten söz etmiyor mu?

Bu işi ancak kapitalizmin tanrısına iman etmeyenler çözebilir.