Aysever açıkladı: Haberim olmayan ihale için hedef alındım

Enver Aysever bugün yaptığı youtube yayınında son günlerde kendisini hedef alan ihale tartışmaları ve Tunç Soyer'e açacağını duyurduğu dava hakkında açıklamalarda bulundu.

Aysever, kendisini hedef alan suçlamalarda konu edinilen ihale hakkında bilgisi olmadığını, ihale içeriğini basında yer aldığında öğrendiğini anlattı. Yaptığı çalışmaların ihale konusu edilmesinin zaten yanlış olduğunu belirten Aysever, ihaleyi alan firmanın kendisinin de açıkladığı üzere, Aysever'le temas etmediğini söyledi. Aysever, ihale metninde kendisinin yapacağı çalışmaya ilişkin tanımlarda da önemli yanlışlar olduğunu belirtti.

Aysever, bu konularda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir açıklama yapmasını beklediğini, Soyer'inse "gelen tepkiler üzerine ihalenin iptal edildiği" gibi bir açıklama yaparak Aysever'e karşı oluşturulan algıya katkıda bulunduğunu söyledi.

'İlhan abinin bize bıraktığı gazetenin bu dönemde arkamda durmasını beklerdim'

Gazeteci yazar Enver Aysever, yaptığı canlı yayında Cumhuriyet gazetesinin tavrını da eleştirdi. "Cumhuriyet gazetesi, en azından yönetim kurulu, ya da yayın kurulu beni çağırıp 'Enver Aysever bu işin aslı nedir?' diye sorabilirdi. Sayın Tunç Soyer'i arayıp sorabilirlerdi. Yazılarımın kesilmesi için hiçbir sebep yoktu. Bu şekilde sanki suç işlemişim gibi algılatılarak ikinci defa toplum önünde haketmediğim bir algıya doğru itilmiş bulunmaktayım" diyen Aysever, bundan sonra gazetenin bir hata ettiğini kabul edip kendisini tekrar yazmak için davet etmesi durumunda da Cumhuriyet gazetesinde yazmayacağını duyurdu. "Zor günlerde, o güzel emekçi insanların yarattığı o güzel gazetenin, İlhan abinin bize bıraktığı gazetenin bu dönemde arkamda durmasını beklerdim" diyen Aysever, kendisinin öncesinde haberdar olduğu bir gelişme nedeniyle de Barış Pehlivan'ı kutladı. Pehlivan'ın Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlamasının bir kazanım olduğunu belirten Aysever, "Son dönemin onurlu gazetecilerinden biri olarak Cumhuriyet'te yazmak hakkıdır." diye konuştu. Aysever gazete yönetimi için "bu zor günlerde beni yalnız bıraktıkları için üzüntümü bildirmek isterim" dedi.