Ayşegül Aktürk'ün katili hakim karşısında

İstanbul Maltepe'de 5 Haziran'da işine gitmek üzere evden çıktığında komşusu Muharrem Eralp tarafından bıçaklanarak öldürülen Ayşegül Aktürk cinayetiyle ilgili davanın görülmesine başlandı.

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Eralp görgü tanıklarının ifadelerinin aksine Aktürk'le "gönül ilişkisi" olduğunu iddia etti.

Aktürk ailesinin avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden yapılan açıklamada sanığın duruşma salonuna "her kadın katili gibi takım elbisesi ile" geldiği belirtildi ve "Kimsenin görmediği görgü tanığı olmadığı olaylar anlattı. Olaydaki tanıkların hiçbiri aralarında bir gönül ilişkisi olduğuna tanıklık etmemiş veya böyle bir duyum almamış" denildi.

'Bu yalanları tanıyoruz'

Derneğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Sanık, Ayşegül için ablam gibiydi fakat sonra ilişkimiz başladı diye anlatıyor, rol yaparak tiyatral bir şekilde olay gününden öncesini anlatıyor. Bıçaklama olayını anlatırken hatırlamadığını kendini savunmaya çalıştığını Ayşegül'ün kendisine saldırdığını anlattı" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kendisini bıçaklamak isterken Ayşegül'ü defalarca (tam 12 kez!) bıçaklamış, bunların 6'sı tek başına öldürücü nitelikte. Ayrıca sanığın üzerinden suç aleti dışında bir saçma ve bir maket bıçağı çıkmıştır. Bu yalanları tanıyoruz."

Duruşmamız başladı. Her kadın katili gibi takım elbisesi ile sanık geldi. Kimsenin görmediği görgü tanığı olmadığı olaylar anlattı. Olaydaki tanıkların hiçbiri aralarında bir gönül ilişkisi olduğuna tanıklık etmemiş veya böyle bir duyum almamış#KadınCinayetleriPolitiktir https://t.co/LFuZssYnFm — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocuklarve1) February 17, 2021

İstanbul Maltepe’de 5 Haziran 2020'de 22 yaşındaki Muharrem Eralp, kendisini reddeden, devlet hastanesinde çalışan ve iki çocuk annesi 36 yaşındaki Ayşegül Aktürk’ü defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Eralp aynı bıçakla kendisini de yaralamıştı.