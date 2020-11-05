Ayşe Özlem Bağdemir’in katiline 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi

İstanbul Fatih'te geçen yıl Mayıs ayında eski eşi Ayşe Özlem Bağdemir’i uyurken ağzını koli bandıyla bantlayarak öldüren Tuncay Tezcan'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

Mahkeme "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum ettiği Tezcan'ın cezasını "tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulayarak 15 yıla indirdi.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, “Dinlenen tanık beyanları doğrultusunda sanık Tuncay Tezcan, öncesinde hayatını kaybeden Ayşe Özlem Bağdemir’e ailesinin evine dönmesi halinde kendisine zarar vereceğini söylemiştir. Dolayısıyla sanığın beyanları tahrik hükümlerinden faydalanmaya yönelik asılsız beyanlardır. Sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilir” dedi.

Savcılık mütalaasının ardından söz alan sanık Tuncay Tezcan’ın avukatı, “Tezcan’ın olay tarihinde kullandığı ilaçların bilincini nasıl etkilediği konusunda bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise “Sanığın tasarlayarak eşini kasten öldürdüğü dosya kapsamında sabittir. En üst hadden cezalandırılmasını isteriz” ifadesini kullandı.

Cezası 15 yıla indirildi

Tezcan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum etti. Suçun tahrik altında gerçekleştiğini kaydeden mahkeme heyeti cezayı 18 yıl hapse indirdi. Mahkeme sanığın sabıkasız geçmişini lehine indirim sebebi kabul ederek Tezcan'ın 15 yıl hapse mahkum edilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.