Ayşe Buğra'dan Erdoğan'a yanıt: Esefle karşılıyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin açıklamada bulunurken Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'yı hedef almıştı.

Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi görevinde bulunan Prof. Dr. Ayşe Buğra'ya ilişkin, "Yani aynı zihniyet şu Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi bunları alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz. Buna müsaade etmemiz mümkün değil" ifadesini kullanmıştı.

Kavala'nın Çağlayan Adliyesi'deki duruşması sonrasında konuşan Buğra, "Bu olan biteni bir hukuk süreci olarak yorumlamak imkânsız. Üç buçuk yıldır süren ve gittikçe ağırlaşan bir eziyet süreci olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını esefle karşılıyorum, memleketim adına üzülüyorum" dedi.