Aynı kamu bankalarına borçlu KÖYTÜR iflas etti, Keskinoğlu Piliç kurtarıldı

Samsun’a bağlı Kavak ilçesinde üretim yapan Türkiye’nin en köklü beyaz et markalarından biri olan KÖYTÜR’ün kamu bankalarına olan borçları nedeniyle iflası ilan edilirken KÖYTÜR’den çok daha fazla borcu olan Manisa'daki Keskinoğlu Piliç’in iflası devlet desteği ile engellendi.

Aileleriyle birlikte 5000 kişinin geçim kapısıydı

600 civarındaki üreticisi, 350 işçi, 100 civarında kümes çalışanı, nakliye firmalarında çalışan personeli ve aileleriyle birlikte yaklaşık 5 bin kişinin geçim kapısı olan KÖYTÜR ilk iflasını 2001’de yaşayarak kapanmış, 2002’de kurulan YEMSEL Tavukçuluk tarafından satın alınarak yeniden üretime geçmişti. 2015’te iflas erteleme talebiyle mahkemeye başvuran işletmeye kayyum atanmıştı.

Keskinoğlu Piliç’ten Erdoğan’a elden not

Döviz dalgalanmasını gerekçe göstererek konkordota ilan eden Keskinoğlu Piliç'in sahibi Mehmet Keskinoğlu ise 28 Mayıs 2018'de Akhisar'da düzenlediği miting öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a not vermesi ile gündeme gelmişti.

Mehmet Keskinoğlu yaptığı açıklamada şirketin ne kadar zor durumda olduğunu ve yardım beklediğini anlatmak için not yazdığını söylemişti.

'Sahte açılışları bırak ve iflaslara bak'

Samsunlu bölge üreticileri, kamu bankalarına 150 milyon borçlu KÖYTÜR’ün iflası ilan edilirken KÖYTÜR’den çok daha fazla borcu olan Keskinoğlu Piliç’in kurtarılmasına tepki gösterdi. CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da Köytür’ün iflasına AKP iktidarının ekonomi politikasının neden olduğunu belirterek, “Bugün ekonomiyi yöneten anlayış, bu iflasları görmezden geliyor, sahte fabrika açılış törenleriyle gerçekleri gizlemeye çalışıyor. Sahte açılışları bırakın ve iflaslara bakın. Bu firma için üretim yapan yaklaşık 200 kümes büyük bir belirsizliğin içine sürükleniyor. Bu kümesler üretimi sürdürseler dahi, artık o ürettiklerini işleyecek bir tesis yok. Bu kümesler tarımsal kalkınma kredileriyle, 5 yıllık üretim taahhütleriyle açılmıştı. Şimdi bu taahhütler de yerine getirilemeyecek, kümes işletmecileri de batağa sürüklenecek. AKP iktidarı sahte fabrika açılış törenleriyle gerçekleri gizlemeye çalışıyor" dedi.

Kümes işletmeciliğinin sonu

Mahkemenin iflas kararına itiraz edecek olan KÖYTÜR kapanırsa fabrikanın sahada bulunan 1 milyon 650 bin civarında kanatlı hayvana da yem tedariki yapamayacağı için kanatlı hayvanlar açlıktan telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. İşletme için üretim yapan yaklaşık 200 kümeste üretim sürse de işleyecek bir tesis olmayacak. Bu kümesler tarımsal kalkınma kredileriyle, 5 yıllık üretim taahhütlerini yerine getiremeyeceği için kümes işletmeciliği de bitecek.