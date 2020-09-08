AYM'den KHK ile ihraç edilen avukatlar hakkında 'hak ihlali' kararı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudaki görevinden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve bu nedenle serbest avukatlık da yapamayarak “açlığa mahkum edilen” hukukçular için Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) hak ihlali kararı çıktı.

BirGün'ün haberine göre, Çanakkale Cumhuriyet Savcısı M.B ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda iletişim uzmanı Taner Mahmutoğlu, 15 Temmuz'dan sonra mesleklerinden ihraç edildi. "FETÖ" ile bağlantısı bulunduğu söylenen M.B. ve Mahmutoğlu, avukatlık mesleğini yerine getirebilmek için bağlı bulundukları kentlerin barolarına başvuruda bulundu. Barolar bu talebi kabul ederken Adalet Bakanlığı ise kararların yeniden gözden geçirilmesini istedi. Ancak Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, bu kişilerin avukatlık yapabileceğine hükmetti. Daha sonra Adalet Bakanlığı’nın itirazı üzerine yerel mahkemeler TBB’nin bu kararını iptal etti.

Bu gelişmelerin ardından iki avukat yargı yoluna gitti. Yerel mahkemelere itirazlarda bulunan avukatların başvuruları her seferinde reddedildi. İki eski hukukçu, son olarak AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM Genel Kurulu, yaptığı incelemede, "KHK ile ihraç edilen hukukçuların serbest avukatlık mesleğini icra etmekten alıkoyan müdahalenin kanuni bir dayanağı olmadığını" tespit etti.

Adalet Bakanlığı’nın, "Devletin bütünlüğüne kastedildi" savunmasını gönderdiği Yüksek Mahkeme, oybirliği ile aldığı kararla iki avukatın özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ve avukatlık mesleğini yapamayacaklarına ilişkin yargı kararlarının "yeniden gözden geçirilmesi için iade edilmesine" hükmetti.