AYM'den güldüren AA kararı: 'Tarafsızlığı' etkilenebilir

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Anadolu Ajansı’nın “faaliyet” ve “örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi” üzerindeki denetim yetkisini anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Alican Uludağ'ın ankaragazetecisi sayfasında duyurduğu haberinde mahkemenin Anadolu Ajansı'yla ilgili verdiği son karar kurumu yeniden gündem haline getirdi. Kararda "haber ajanslarının özerk ve yayınlarının tarafsız olduğuna" işaret ediliyor. Kararda kurumla ilgili tarafsızlık ve özerklik vurgusu yapılsa da AKP döneminde Anadolu Ajansı'nın partinin yayın organı haline geldiği biliniyor.

İbrahim Altun'un başında bulunduğu İletişm Başkanlığı'nca denetlenen ajansla ilgili alınan kararda şu ifadeler dikkat çekici: "Ajansın faaliyetlerinin yürütmenin içinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı olan başkanlıkça denetlenmesi, ajansın özerkliğiyle bağdaşmadığı gibi yayınlarının tarafsızlığını da etkileme ihtimalini barındırmaktadır."

AKP'nin propaganda aygıtı

Anadolu Ajansı son 18 yılda geçirdiği evrimle beraber AKP'nin propaganda aygıtına dönüştü. Ajansa genel müdür olarak atanan Şenol Kazancı, AKP’nin İstanbul İl Gençlik Kolları’nın kurucu başkanı.

AKP’nin büyük şehirleri kaybetmesiyle sonuçlanan son yerel seçimlerde yaşanan AA skandalı da bu bağımlılığın sonuçlarından biriydi. Gece yarısı İstanbul’u AKP’nin kaybedeceği anlaşılınca ajans “Halkımızın doğru bilgiye ulaşması için gelen son sandık verileri az sonra güncellenerek abonelerimize ulaştırılacaktır" açıklamasını yaptıktan sonra yayını kesti. Ülke o saatten sonra seçim sayım sonuçlarını alamadı.

AA'nın Kahire ofisine baskın düzenlendiğinde Mısır, gözaltına alınan SETA çalışanına dikkat çekerek, operasyonun hedefinde SETA ve Müslüman Kardeşler'in olduğunu duyurmuştu. Bu olay AA çalışanlarının iktidarla girdiği girift ilişkiyi yeniden gündeme getirmişti.

Ne olmuştu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan 14. No’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İletişim Başkanlığı’nın yetkileri belirlendi. Kararnamenin 14. Maddesinde Anadolu Ajansı başlığı altında şu düzenleme getirildi:

“Bakanlık her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili olup; Anadolu Ajansının faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetime de sahiptir. Bu denetime ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir. Yapılacak sözleşmede Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirlenir.”

CHP, bu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali talebiyle AYM’ye başvurdu.