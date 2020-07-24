AYM'den çoklu baro ve bekçilik düzenlemesiyle ilgili karar

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, "çoklu baro" düzenlemesini öngören kanun ile bekçilerin yetkisini genişleten "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu"nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yapılan başvuruların ilk incelemesini tamamladı.

Yapılan açıklamada her iki düzenlemenin de durdurulmasına gerek bir durum olmadığı bildirilerek, başvurular reddedildi.

CHP, mahalle bekçilerinin yetkisini genişleten "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu"nun bazı maddeleri ile kamuoyunda çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 21 maddesinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini istemişti.

İptal istemleri ise daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.