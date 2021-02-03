AYM'den Berberoğlu uyarısı: Anayasal düzenin ağır ihlalidir

AYM, Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden ihlal kararı vermişti.

21 Ocak tarihinde alınan bu kararın ardından henüz bir adım atılmazken, gerekçeli karar da açıklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "AYM İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili gerekçeli kararını yerel mahkemeye (İstanbul 14. ACM), TBMM Başkanlığına, Adalet Bakanlığına ve HSK’ya gönderdi. Çok önemli bir vurgu da yaptı! Anayasal düzeni korumak hepimizin görevi! Kararımızın uygulanmaması Anayasal düzenin ağır ihlalidir" aktarımında bulundu.