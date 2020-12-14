AYM üyesi seçimlerine 3 gün kala İsa Çelik adaylıktan çekildi

Yargıtay'da yeni Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesini belirlemek için 17 Aralık’ta yapılacak seçim öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Seçimin öne çıkan adaylarından Yargıtay 5. Dairesi Üyesi İsa Çelik “sağlık koşullarını” gerekçe göstererek, adaylıktan çekildi. Geri kalan 7 isimden bazılarının da adaylıktan çekilebileceği ifade ediliyor

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve AYM Üyesi olan Yargıtay kökenli Burhan Üstün 10 Ocak 2021 tarihinde yaş haddinden emekli olacak. Üstün’ün yerine gelecek ismi belirlemek için Yargıtay Genel Kurulu’nda 17 Aralık’ta seçim yapılacak.

8 kişi şu ana kadar aday olduğunu açıklamıştı. Bu isimler arasında en dikkat çeken isim; Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından kısa bir süre önce Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan. Fidan halen Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi olarak görev yapıyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, İrfan Fidan’ın yanı sıra eski HSK üyelerinden ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İsa Çelik de öne çıkan adaylar arasında bulunuyordu. Ancak Çelik seçime sayılı günler kala adaylıktan çekildiğini açıkladı. Çelik, Yargıtay üyelerine Whatsapp üzerinden gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Sayın başkanlarım, meslek büyüklerim, meslektaşlarım, kıymetli dostlarım. Gördüğüm lüzum ve yaptığım yeniden değerlendirme sonucunda Anayasa Mahkemesi Üyeliği adaylığından çekilme kararı aldım. Sağlık şartlarım nedeniyle aldığım bu kararı anlayışla karşılamanızı temenni ediyor, konuya ilişkin olarak bugüne kadar şahsıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.”

İrfan Fidan'ın talimatla seçileceği, adayların çekileceği gündeme gelmişti

AYM seçimlerinin de Fidan'ın aday olabilmesi için Erdoğan'ın talimatıyla 17 Aralık'a ertelendiği ve diğer adayların adaylıktan çekilecekleri iddia edilmişti. İddiayı gündeme getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik "Böylesi rezalet Yargıtay tarihinde görülmedi!" demiş ve "Asıl rezalet de Yargıtay’da Anayasa Mahkemesi üyeliği için bugün yapılması gereken seçim, İrfan Fidan'ın seçilmesi sağlanmak (talimat gereği yerine getirilmek) üzere (Yargıtay Başkanı tarafından) ayın 17’sine ertelenmiş! Plan tıkır tıkır işliyor! Şimdi sıra, Anayasa Mahkemesi üyeliği için önceden adaylığını açıklamış 8 (muhafazakar) üyenin adaylıktan vazgeçmesini sağlamak! Göreceksiniz adaylar çekilecek ve İrfan Fidan Anayasa Mahkemesine seçilecek! Zira Erdoğan’ın talimatının önünde durulamaz!" ifadelerini kullanmıştı.

Fidan hakkındaki iddialara 'FETÖ' demişti

Bağımsız milletvekili Ahmet Şık geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Koltuğundan olan üst düzey yargı mensubu"nun eşine şiddet uyguladığına, aynı ismin yolsuzlukla da suçlandığına ve konuyla ilgili HSK'ye şikayette bulunulduğuna işaret etmişti.

Şık'ın açıklaması sonrası yapılan ve soL'da da yer verdiğimiz habere erişim engeli getirilirken, bir de konuya ilişkin "kamu görevlisine hakaret soruşturması" açıldığı öğrenilmişti.

HSK ise konuyla ilgili kendisine gelen bir şikayet dilekçesi olmadığına dair açıklamada bulunmuştu.

Cumhuriyet'e açıklama yapan İrfan Fidan sözkonusu iddialarla ilgili olarak "Anayasa Mahkemesi adaylığım öncesi FETÖ’nün itibarsızlaştırma operasyonu" ifadesini kullanmıştı.