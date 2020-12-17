AYM seçimlerinde en çok oyu alan isimler belli oldu

Yargıtay'da yapılan AYM üyeliği seçimlerinde İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oyu alan isimler oldu.

Haber Merkezi

Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için yapılan seçim sonuçlandı. Seçimde en yüksek oyu alan 3 isim İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol oldu.

Yargıtay üyeleri, Anayasa Mahkemesi'ne gidecek isimleri belirlemek üzere bugün sandık başına gitti.

Yapılan seçimde 5 aday yarışırken; İrfan Fidan 107, Nevzat Özsoy 65, Mustafa Erol 52, Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, Mahmut Coşkun 35 oy aldı.

İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol'un isimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, üç isimden birisini Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atayacak.

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AYM üyesi seçimlerine 3 gün kala İsa Çelik adaylıktan çekildi

Yargıtay'a atanan İrfan Fidan'ın adaylığı için AYM seçimlerinin ertelendiği, adayların çekileceği iddia edilmişti. Seçime 3 gün kala adaylardan biri çekildi, devamının geleceği belirtiliyor.

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'Böyle rezalet görülmedi... AYM seçimleri Fidan'ın adaylığı için ertelendi'