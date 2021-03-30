AYM raportörü HDP iddianamesinin iadesini istedi

AYM raportörü HDP raporunda usuli eksikliklerin giderilmesi için iddianamenin iadesini istedi.

Haber Merkezi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’ye kapatma talep edilen iddianamesini inceleyen Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak AYM heyetine sundu. Raportör usuli eksikliklerin giderilmesi için iddianamenin iadesini istedi.

İlk incelemeyi yarın gerçekleştirecek olan AYM Genel Kurulu, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmış, iddianamede 600'ün üzerinde siyasetçi hakkında siyasi yasak istenmişti.

Haber

AYM, HDP'nin kapatılması davasında ilk incelemesini yarın yapacak: Süreç nasıl işleyecek?

Haber

'HDP kapatma davasına dönük stratejisini belirledi'