AYM, Osman Kavala dosyasını yeniden gündemine aldı

Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın yaptığı başvuruyu yeniden gündemine aldı. Yüksek Mahkeme, daha önce görüşmesini ertelediği başvuruyu 15 Aralık’ta görüşecek.

Duruşmadan hemen önce

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu kendisi karara bağlayabileceği gibi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’na da sevk edebilecek. Başvurunun sevki halinde, üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Kavala, AYM Genel Kurulu’nun konuyu gündemine almasını bekleyecek. Başvurunun, Kavala’nın hakkında açılan son davanın 18 Aralık’ta yapılacak ilk duruşmasının hemen öncesine alınması dikkati çekti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 3 Aralık’ta Kavala’nın bir an önce AİHM kararı doğrultusunda tahliye edilmesini istemiş, konunun Mart 2021’e kadar takip edileceğini, ardından yaptırımların gündeme gelebileceğini belirtmişti.