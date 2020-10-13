AYM ile İçişleri arasında 'ışık' atışması

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında AYM'nin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına gönderme yaparak bir paylaşım yaptı.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı göndermede, AYM'nin fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı.

​Yıldırım, paylaşımına gelen eleştirilere, "Işıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" ifadesiyle yanıt verdi.

​İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım'ın paylaşımına, İçişleri Bakanlığı binası resmiyle birlikte "Işıklarımız hiç sönmüyor" notunun yer aldığı bir gönderi ile yanıt verdi.