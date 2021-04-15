AYM, HDP iddianamesini Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılması talebiyle düzenlenen iddianamenin oy birliğiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilmesine karar verdi.

AYM Genel Kurulu'nca 31 Mart'ta oybirliğiyle alınan kararla iade edilmesine karar verilen iddianame bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletildi.

AYM'nin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Halkların Demokratik Partisinin temelli kapatılması talebiyle düzenlenen iddianamede;

1) Eylemlerine yer verilerek haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilen kişiler ile eylemlerine yer verilmekle birlikte haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilmeyen kişilerin kimliklerinin, kendilerine isnat edilen bazı eylemlerin, bu eylemlerin tarihlerinin, bu eylem tarihlerinde Partideki görevlerinin açıkça belirtilmediği,

2) 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne' aykırı olduğu ileri sürülen, ancak soruşturma ve kovuşturma konusu olması dışında bir gerekçeye yer verilmeyen eylemler ile Partinin bu eylemlerin odağı haline gelmesi arasındaki ilişkinin kurulmadığı anlaşıldığından, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarına aykırı olarak düzenlenen İddianamenin, Kanun’un 174. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesi gerekir."

AYM'nin açıklanan gerekçelerle, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. maddesine aykırı olarak düzenlenen iddianamenin aynı Kanun’un 174. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine 31 Mart 2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.