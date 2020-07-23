AYM, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini iptal etti: 'Kanun koymak TBMM'nin görevi'

Anayasa Mahkemesi, Devlet Arşivleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının genel bütçe kapsamına alınmasına ilişkin 19 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etti.

CHP dört başkanlığın mali yönetimi, bütçeleme ve denetim işlemlerine ilişkin 10 Ekim 2018 tarihli "Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellere eklenmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, "kanunla düzenlenmiş bir konuda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişiklik yapıldığı" belirtilerek, kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu belirtilmişti.

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, kuralın yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Anayasa'nın 104. maddesine göre, yürütme yetkisine ilişkin konular dışında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılamayacağı, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmanın TBMM'nin görev ve yetkileri arasında olup, yasama yetkisine ilişkin konular kapsamında kaldığı vurgulandı.

Dava konusu kuralın, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Yetki Kanuna ekli (I) Sayılı Cetvel'e bazı eklemeler yapmak suretiyle kanun metninde değişiklik yapılmasını öngördüğü belirtilen gerekçede, "Kanunları değiştirmenin TBMM'nin görev ve yetkileri kapsamında bulunduğu gözetildiğinde kuralın yürütme yetkisine değil, yasama yetkisine ilişkin olduğu açıktır. Dolayısıyla kural, Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının birinci cümlesiyle bağdaşmamaktadır. Bu nedenlerle kuralın konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir" denildi.