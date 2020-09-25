AYM, çoklu baro yasasının iptali talebini gündemine aldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), daha önce yürütmeyi durdurma talebini reddettiği çoklu baro yasasına ilişkin iptal talebini 1 Ekim’deki Genel Kurul'un gündemine aldı. Mahkeme iptal talebini esastan görüşecek.

5 binden fazla avukatın olduğu illerde 2 bin avukatla yeni bir baro kurulmasını öngören Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

CHP, yasadaki 21 maddenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için AYM’ye başvurmuştu. 23 Temmuz’da başvurunun ilk incelemesini yapan AYM, usul yönünden eksik tespit etmemiş, yürütmeyi durdurma kararını ise reddetmişti.