AYM, Boğaziçi'nde imar barışı düzenlemesini iptal etti

İstanbul'da Boğaziçi öngörünümünü imar barışı kapsamına alan düzenleme, 2 yıl sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Gözler, bu bölgelerde imar barışından faydalanan yapıların durumuna çevrildi.

2018'de AKP'nin Meclis'e sunduğu yasa teklifiyle, İstanbul'da Sarıyer, Üsküdar, Beykoz ilçelerinin Boğaziçi ön görünümünde kalan bazı mahalleleri imar barışı kapsamına dahil edilmişti. Yasa sonrası, 3 ilçedeki 40 mahallede, kaçak ve imara aykırı yapılar, düzenleme uyarınca yapı kayıt belgesi alarak yasal hale geldi.

Ancak, CHP düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Habertürk gazetesinden Fevzi Çakır'ın haberine göre o başvuruda karar yaklaşık 2 yıl sonra çıktı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin oybirliğiyle iptaline karar verdi.

AYM kararının gerekçesi daha sonra açıklanacak. Ancak AYM üyelerinin, düzenlemenin Boğaziçi Kanunu ve Çevrenin Korunması Hakkına aykırı olduğu konusunda görüş birliğine vardığı öğrenildi.

AYM kararları geriye yürümüyor. Dolayısıyla, yasadan yararlanarak Boğaziçi'nde üç ilçede yapı kayıt belgesi alan yapıların durumunun AYM'nin kararı sonrası ne olacağı merak konusu...

Düzenleme neleri kapsıyordu?

Düzenleme Sarıyer'de Rumeli Kavağı, Yeni Mahalle, Merkez, Kocataş, Maden, Büyükdere, Çayırbaşı, İstinye, Kireçburnu, Tarabya Üstü, Rumeli Feneri, Rumelihisarı İle Baltalimanı ve Yeniköy'ün bazı bölümlerini, Beykoz'da Anadolu Kavağı, Anadolu Feneri, Yalıköy, Merkez, Gümüşsuyu, İncirköy, Çubuklu, Çiğdem, Paşabahçe, Anadolu Hisarı, Göksu Ve Göztepe'yi, Üsküdar'da ise Kuzguncuk, Beylerbeyi, Küplüce, Kirazlıtepe, Çengelköy, Kuleli İle Kandilli'nin bir kısmını kapsıyordu.