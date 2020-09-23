AYM Başkanı'ndan Soylu'ya yanıt

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisini hedef alan açıklamalarının ardından ilk kez konuştu. Arslan, "Eleştiri ötesine geçen ifadeler fayda getirmez" dedi.

Arslan, bireysel başvurunun 8. yılı sebebiyle düzenlenen törende okunan mesajında, "Herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak gerekir. Daha kararın gerekçesi bile yayımlanmadan veya yayımlandıktan sonra okunmadan yöneltilen eleştiriler kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme sonucunu doğurmaktadır" diye konuştu.

Arslan ''Karardan ziyade karar vereni eleştirmek fayda sağlamaz. Eleştiri ötesine geçen ifadelerin eleştiriyi mecrasından uzaklaştıracağı açıktır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu AYM'nin güvenlik soruşturmalarının kaldırılması ve şehirler arası yollarda eylem yasağı iptali kararlarını hedef almıştı. Soylu AYM Başkanı’na "Madem özgür bir ülkeyiz, polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım" diye seslenmişti.