AYM Başkanı'ndan 'masumiyet karinesi' açıklaması

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, "Kamu otoritelerinin devam eden yargılama sürecinde veya beraat kararından sonra kişilerin suçlu olduklarına dair açıklama yapmaları, masumiyet karinesini ihlal edebilir" dedi.

Eşi ve kızının Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya giren AYM Başkanı Zühtü Arslan, 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin "Ben Masumum" konulu akademik programının açılışına video konferans yöntemiyle katıldı.

AYM’nin masumiyet karinesinin yorumuna ve uygulanmasına ilişkin önemli kararlar verdiğini söyleyen Arslan, ceza davası devam ederken veya beraat sonrasında, eş zamanlı olarak yürüyen ya da daha sonra başlayan davalarda bir kişinin suçlu gösterilmesinin, beraat kararının sorgulanmasının masumiyet karinesini ihlal edeceğini söyledi.

Arslan "Diğer yandan kamu otoritelerinin devam eden yargılama sürecinde veya beraat kararından sonra kişilerin suçlu olduklarına dair açıklama yapmaları masumiyet karinesini ihlal edebilir. Bu nedenle sorumluluk makamında olan yetkililerin bilhassa yargılama sürecinde özenli bir dil kullanmaları gerekmektedir. Masumiyet karinesi ve diğer temel hakların etkili bir şekilde korunması, sadece kurallara, kurumlara ve kişilere bağlı değildir. Bir dördüncü 'K' daha gerekir. O da kültürdür. Temel hakların korunması 'öteki'nin ontolojik varlığını kabul eden bir kültürün yeşermesi ve yerleşmesine bağlıdır" diye konuştu.