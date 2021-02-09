AYM Başkanı: Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargıyı bağlayan üstün hukuk kurallarıdır

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu’nda yüksek mahkemeye tartışmalı bir şekilde atanan İrfan Fidan için yemin töreni düzenlendi.

AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır" ifadelerini kullandı.

Arslan, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir. Anayasa Mahkemesince kısa bir sürede de vurgulandığı üzere bireysel başvuru kaynağını doğrudan Anayasa’da alan en etkili hak arama yoludur" dedi.