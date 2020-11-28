AYM 17 yıl 9 ay süren iş cinayeti davasında kararını açıklandı

Anayasa Mahkemesi, babaları iş cinayetinde ölen ailenin maddi ve manevi tazminat talebiyle açtığı davanın 17 yıl 9 ay sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
AA'nın haberine göre, ailenin 22 Mayıs 2001'de açtığı davada yargı süreci, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 25 Şubat 2019'da verdiği onama kararıyla sona erdi.
Kararın kesinleşmesinin ardından "adil karar verilmediğini ve yargılamanın uzun sürdüğünü" belirten aile, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Başvuruyu değerlendiren AYM, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vererek, başvuruculara 52 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.