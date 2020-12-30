Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız adliyeye sevk edildi

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Aylin Sözer'i Maltepe'deki evinde öldüren Kemal Ayyıldız Emniyet'teki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Sözer’in üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdikten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Ayyıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Ayyıldız'ın cinayeti planladığı şüphesi oluşturan deliller ortaya çıktı.

Zanlının, Delbe olan soyadını 2019'da mahkeme kararıyla 'Ayyıldız' olarak değiştirdiği öğrenilmişti.

DHA'nın edindiği bilgilere göre polisin olay yerinde bulduğu deliller arasında üzerinde kan izi de olduğu değerlendirilen kirli ve yırtık muayene eldivenleri ile "kargaburun" adı verilen pense bulundu. Ayyıldız'ın üst aramasında uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Polis ekiplerinin olay yerine geldiğinde Kemal Ayyıldız'ın, eve girmeye çalışan güvenlik güçlerinin üzerine doğalgaz borusunu söküp ateşleyerek püskürttüğü öğrenildi. Müdahale eden polis memurlarından birini de elinden bıçakla yaralayan katil zanlısının, ilk ifadesinde Aylin Sözer ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Sözer ile aralarında önce tartışma ve boğuşma yaşandığını ileri süren saldırganın, Sözer'i bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği de kaydedildi.

Kemal Ayyıldız "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme", "Uyuşturucu madde bulundurmak", Görevli polis memurunu yaralamak", "Görevli memurlara mukavemet etmek" ve "Mala zarar vermek" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Olay sonrası olayın yaşandığı evde gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İfade işlemleri tamamlanan Kemal Ayyıldız Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.