Aylık 178 TL'ye 1 milyon işsiz!

Koronavirüs salgını kapsamında kısa çalışma ödeneğiyle çalışanların sayısı 1 milyon olurken, Nisan ayından bu yana ayda 178 TL'lik nakdi ücretle ücretsiz izne çıkarılan kişi sayısı 2 milyonu geçti.

İşsizlik Sigortası Bülteni’ndeki veriler iş piyasasında ücretsiz izne çıkarılan kişi sayısındaki artışı gösterdi. İşten çıkarma yasağı nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan çalışan sayısı da Nisan-Eylül ayları döneminde 2 milyon 45 bin 139 kişiye ulaştı. Ücretsiz izin döneminde çalışanlara aylık 178 TL nakdi ücret ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda işsizlik sigorta fonundan şu zamana kadar 5 milyar 116 milyon 119 bin TL nakdi ücret ödemesi yapıldı.

'Normalleşme'yi de işçiler cebinden fonlayacak

Kısa çalışmadan çıkan işverenlere ‘normalleşme’ döneminin başladığı aydan itibaren 90 günü geçmemek şartıyla, işçi ve işveren prim ödemeleri işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor. 1 Ağustos’tan itibaren 159 bine yakın işverene 1.2 milyonu aşkın çalışan için bu destek verildi ve toplam tutar 950 milyon lira oldu.

Böylece kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik maaşı ödemelerinin yapıldığı İşsizlik Sigorta Fonu, eylül ayında 109 milyar TL’ye geriledi. Fon dokuz ayda 21 milyar TL erimiş oldu.

İşsizlik hesabı

Geçtiğimiz günlerde TÜİK Temmuz döneminde işsizlik oranının 0,5 puanlık azalış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleştiğini duyurmuştu.

Ancak TÜİK'in verdiği rakamlar iş bulmaktan ümidi kesenleri, iş aramayanları kapsamadığından gerçek işsizlik rakamlarını vermiyor. TÜİK'in işsizden saymadığı bu kesimlerin dahil edildiği geniş tanımlı işsizlik hesaplamasına göre, Temmuz ayında gerçek işsizlik yüzde 27,3 düzeyine yükseldi. Bir önceki yıl bu oran yüzde 20,7 idi.

Bu rakama örneğin 178 TL nakit desteği alan 2 milyon dahil değil. Ya da işten çıkarılma yasağı nedeniyle işten çıkarılmayıp ücretsiz izne gönderilen toplamda 2 milyon kişi dahil değil. Bu kesim de hesaba katıldığında işsizliğin çok daha yükseleceği ortada.