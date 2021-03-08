Aylardır kayıp olan Mervenur Polat ölü bulundu

Antalya'da geçen yıl 19 Ekim'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan ve 4,5 aydır kayıp olarak aranan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın cesedi bulundu.

DHA'nın haberine göre, Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında folyoya sarılı halde bulunan Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili 5 kişinin ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Polis, "Mervenur Polat'ın öldürüldüğü konusunda hiçbir bulguya rastlanmadığını" söyledi.