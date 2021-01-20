Ayhan Bilgen'in ‘yeni parti’ sinyaline HDP’den açıklama

Kobane soruşturması kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in ‘yeni parti’ sinyali verdiği paylaşımının ardından HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuya dair açıklamada bulundu.

Oluç, kendisine Bilgen’in “Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir” sözlerinin sorulması üzerine, “Ayhan Bilgen’in fikirlerini cezaevinde açıklaması iktidarın bir ayıbıdır. Ayhan Bilgen ile fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz. Eleştirileri bize güç verir, bizi büyütür. Her eleştiri bizim için demokratik bir tartışma demektir. Her fikir ve özeleştiri bizim için önemlidir. Ama temennim odur ki Ayhan Bilgen’in ileri sürdüğü fikirler iktidara payanda olmasın. İktidar tarafından kullanılmaya başlanmasın” ifadelerini kullandı.