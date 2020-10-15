Ayhan Bilgen'e Özgür Gündem davasında beraat

Yerine kayyum atanan ve tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen yargılandığı Özgür Gündem davasında beraat etti.

Haber Merkezi

HDP'ye yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve görevden alınarak yerine kayyum atanan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen yargılandığı Özgür Gündem davasında beraat etti.
 
Bilgen, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi Danışma Kurulu üyesi olduğu için “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak”, “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davada  beraat etti.

Bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Bilgen, tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Kampüs Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Bilgen o dönemde Ankara'da bulunduğu için gazetenin karar süreçlerine katılmadığını, gazeteye insan hakları konusunda önerilerde bulunduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Bilgen’e yöneltilen "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak” ve “Örgüt propagandası” suçlarından beraatına, "Örgüt üyesi olmak" suçundan dosyanın tefrik edilmesine karar verdi.

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