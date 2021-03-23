'Ayhan Bilgen yeni bir siyaset arayışı içinde, tutuklanmadan üç gün önce görüştük...'

Cezaevinde partisi HDP'ye yönelik eleştirileri ve yeni parti sinyali içeren açıklamalarıyla dikkat çeken Ayhan Bilgen'e ilişkin İnsan ve Özgürlük Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Bozdemir'den açıklama geldi.

Bozdemir, Ayhan Bilgen’in de içinde olduğu oluşum sürecine dair Jurnal Türkiye’ye konuştu.

"Biz Ayhan Bilgen ile bu konuyu konuşuyorduk. Buna yeni parti değil de yeni bir siyaset arayışı desek daha doğru olur. Biz zaten bu yeni siyaset arayışında Ayhan Bilgen ile yakınız. Biz muhafazakar, demokrat ve özgürlükçü bir partiyiz. Ayhan Bey’in çizgisi de bu yönde" diyen Bozdemir, "İnsan ve Özgürlük Partisi zaten var, yakın duruyoruz. Tutuklanmadan 3 gün önce Ayhan Bey ile bir görüşme yaptık. Görüşmemiz olumluydu. HDP’ye karşıt bir siyaset değil, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yeni bir siyasete dair bir görüş alışverişimiz oldu. Daha geniş kesimlerle de bu görüşmelere devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bozdemir, görüşmelere ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bir parti olarak zaten varız. Ayhan Bey bu konuda geniş düşünüyor. O da haklı olarak bir siyaset arayışı içinde… Biz yeni bir siyaset arayışı konusunda, bir siyasi tıkanıklık olduğu konusunda hemfikiriz. İnsan ve Özgürlük Partisi zaten var ama yeni bir siyaset lazım, bunun da tartışmaları devam ediyor. Başka kesimlerle de görüşmeler devam ediyor. İslami cemaatler, liberal kesimler, HDP’den isimler… Birçok isim ile görüştük. Görüşlerimizi söyledik ve tartışmaya açtık. HDP’de artık özgürlükçü ve muhafazakar kesimin bireyler olarak kalmasından ziyade yeni bir tarzda örgütlenerek var olabileceğini söyledik, tartıştık. Bu konuda olumlu dönüşler de aldık. Ve sürecin tek öznesi biz değiliz. Sanırım önümüzdeki dönemlerde özgürlükçü siyasetin muhafazakar kesimi yeni bir oluşuma girecek."

Bilgen ne demişti?

Bilgen, tutuklanmasının ardından geçtiğimiz ocak ayında yaptığı açıklamada yeni parti sinyali vermiş, "Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir" demişti.