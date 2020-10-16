Ayhan Bilgen: Bugünlerde tutuklanmamız tesadüf değil

Tutuklu bulunan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Türkiye gazetesine verdiği röportajda "Kars Belediyesi dağdan yönetiliyordu" ifadesini kullanan Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

Geçmiş dönemdeki yolsuzluklara işaret eden Bilgen twitter'dan yaptığı açıklamalarda "Benden önceki Belediye Başkanının istifasını Devlet Bahçeli neden istedi? Toplamı 20 milyon lirayı bulan ihaleler ile ilgili dosyaları yargıya taşıdığımız günlerde tutuklanmamız tesadüf mü?" diye sordu.

İşte Bilgen'in açıklamaları:

Türkiye’de ne yazık ki genellikle Kürt siyaseti ile ilgili gündemler başka kavga ve hesaplaşmaların aracı, aparatı haline getirilmek istenir. Benim kimsenin talimatıyla iş yapmayacağımı Sayın Bakan’ın da bilmesi gerekir.

Hesabını veremeyeceğim hiçbir karara imza atmadım. Talimatla yapılmış bir tek işe dair delil ortaya konursa yargılanmayı beklemeden siyasal tüm iddialarımdan vazgeçer, kenara çekilirim. Kars halkı bize bir yetki verdi ve 1,5 yılda yolsuzluğu, yağmayı bitirdik.Yokluk içerisinde, kimseye ayrımcılık yapmadan hizmet verdik. Mülkiye Müfettiş raporlarına bakılırsa nasıl bir belediye devraldığımız görülür. Bizim dönemimizin denetim raporlarını da tüm Türkiye görecek.

Bizden önce yapılan vurgunlarla ilgili haklarındaki suç duyurularını yargıya intikal ettirdiğimiz çetelerin, kendilerine istihbaratçı süsü vererek açtıkları trol hesaplardan ürettikleri iftiralarla bir Bakanı yönlendirebiliyor olmaları ülke açısından endişe verici bir durumdur.

Bu kadar kolay manipülasyona açık, bu kadar provokasyon ve operasyona açık olmak ciddi bir zaafiyettir. Devlet işleri çıkar gruplarınca üretilmiş dedikodularla değil, bürokrasinin kendi kurumsal denetim mekanizmaları üzerinden yönetilmelidir.

Kars’ta yıllardır minareyi çalmayı alışkanlık haline getirenler, kılıfını hazırlama işini de devlete yaptırmaya çalışıyorlar. Toplamı 20 milyon lirayı bulan ihaleler ile ilgili dosyaları yargıya taşıdığımız günlerde tutuklanmamız tesadüf mü?

Benden önceki Belediye Başkanının istifasını Devlet Bahçeli neden istedi?

Bugüne kadar bu dosyalarla ilgili yargılama süreci neden ilerlemedi?

Gözaltında olduğum günlerde iki farklı şehirde yargılandığım iki ayrı dosyada ben ve avukatlarım katılamadığı halde ikisinde de hızla ceza verilirken, Kars’taki yolsuzluklar ve çetelerin tehdit dosyalarında neden hiçbir ilerleme olmadı?"