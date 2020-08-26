Aydos Ormanı’nda yangına müdahale eden itfaiye ekibine ateş açıldı

İstanbul Kartal'da Yakacık Mevkii Aydos Ormanları içinde sabaha karşı iddiaya göre iki kişi oldukları tahmin edilen hırsızlar, çaldıkları bakır kabloları plastik kabuğundan ayırmak için ormanlık alana getirip yaktı. Alevleri fark eden Orman İşletme görevlileri itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek için hazırlık yaptıkları sırada kendilerine doğru iki el ateş edildi. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu itfaiye görevlisi Yasin Öztürk karnından yaralandı. Ateş eden iki kişi ormanlık alanın dışına park ettikleri araçları ile olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.