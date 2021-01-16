Aydınlanmacı bir müzikal geleneğin mimarı Muammer Sun aramızdan ayrıldı

Türkiye'nin en önemli besteci ve müzik eğitimcilerinden biri olan Muammer Sun bugün aramızdan ayrıldı.

Cumhuriyetin ikinci kuşak bestecilerin den biri olan Muammer Sun, ardında Türkiye aydınlanmacılığına değerli bir müzikal gelenek, çok sayıda yapıt ve sayısız öğrenci bıraktı. Biz de bu değerli besteci ve hocamız Muammer Sun'un kısa bir özgeçmişini ve eserlerinden bir küçük seçkiyi sizin için hazırladık.

Muammer Sun 1932 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1947'de Askeri Mızıka Okulu'na, 1953'te Ankara Devlet Konservatuvarı'nda girdi. Burada Ahmet Adnan Saygun'un öğrencisi oldu ve Kemal İlerici ile Türk müziği makamları ve bunların çokseslendirilmesi üzerine çalıştı. Saygun'un öğrencisi olarak 1960 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan pekiyi dereceyle mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Ankara, İstanbul ve İzmir Devlet Konservatuvarlarında, Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü'nde, Siyasal Bilimler Fakültesi ve Ankara Radyosu'nda hocalık yaptı.

1968 yılında başkanlığını Fakir Baykurt'un yürüttüğü Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) tarafından düzenlenen Devrimci Eğitim Şurası'nın Kültür Sanat Komisyonu'nda yer aldı. 1969 yılında sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri olarak Çocuk ve Gençlik Koroları Yönetmeliği'ni hazırladı ve bu kapsamda Türkiye genelinde 166 adet çocuk ve gençlik korosu kurdu. Bu koroları çalıştırmak üzere 1968 ve 1969 yıllarında Ankara ve Sinop'ta müzik öğretmenlerine yönelik koro şefliği yaz kursları düzenledi. Bu korolar, 1970 yılında ödenekleri kesildiği için kapatıldı. Burada yetişen şefler ve burada oluşan deneyim, bugünkü çocuk ve gençlik korolarının temelini oluşturan bir gelenek yarattı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü öğretim üyeliğinden 1999 yılında emekli olan Muammer Sun, farklı topluluk ve çalgılar için bestelediği çok sayıda müziğe ek olarak çocuk ve gençlik koroları için yazılmış geniş bir repertuar üretti; çok sayıda müzisyen ve besteci yetiştirdi.

Muammmer Sun - Üç Parça Türkü, Şarkı ve Köçekçe bölümlerinden oluşan eser, Muammer Sun'un öğrencilik dönemi eserlerinden biridir. Kemal İlerici'nin geliştirdiği "dörtlü armoni sistemi" kullanılarak yazılmıştır. Bu eseri geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz kemancı Oktay Dalaysel'in yorumuyla dinliyoruz.

Muammer Sun - Entarisi Ala Benziyor Çok sesli karma koro için Muammer Sun tarafından düzenlenen eser dört ses için yazılmıştır. Eser türkiye koro tarihinde en çok seslendirilen eserlerden biridir.

Muammer Sun - Bozkırın Sesi Bestecinin, TRT için 1994 yılında çekilen "Kurtuluş " filmi için bestelediği müziklerden biri olan eseri soprano Hülya Kazan'dan dinliyoruz.

Muammer Sun - Ağaç Türküsü / İki İnatçı Keçi Muammer Sun, çocuk koroları için çok sayıda eser bestelemiş ve düzenlemiştir. Bu eserlerden ikisini Ahter Destan yönetimindeki Devlet Çocuk Korosu'ndan dinliyoruz.