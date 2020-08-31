Aydın'ın Karacasu ilçesinde düğün, nişan, sünnet yasaklandı

Aydın’ın Karacasu İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına göre ilçede bugünden itibaren, önceden izin almış olanlar hariç tüm sünnet, düğün, nişan, nikah törenleri, salgın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar yasaklandı.
Kurulun aldığı diğer bazı kararlar ise şöyle:
- İlçemiz okullarındaki idareci ve öğretmenlerin seminer ve idari çalışmalarını uzaktan eğitim ile devam etmelerine,
- İlçede vaka ve temaslı sayısında görülen hızlı artış nedeniyle halı saha ve spor tesislerinin 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kapatılmasına,
- İlçemizdeki salgının hızla yayılıp ilçe merkezi ve ilçe genelinde vaka ve temaslı sayısı hızla yükseldiğinden, önceden izin verilmişler dışındaki düğün, nişan sünnet vb. tüm etkinliklerin 30 Ağustos 2020 Pazar günü saat 23.00’ten itibaren salgının kontrol altına alınıp, vaka ve temaslı sayılarında azalmalar görülünceye kadar durdurulmasına,
- Pazar yerinin içine aynı anda 400 kişiden fazla insan alınmayıp, pazardaki insanlar arasındaki mesafenin biraz daha açılmasına; vatandaşlarımızın aynı saatlerde pazara gelerek pazara gelerek pazarın yoğunlaştırmamaları ve Pazar yeri içinde işlerini bir an önce bitirilerek 20 dakikadan fazla Pazar yerinin içinde kalınmaması konusunda uyarılmasına,
- İlçemizde faaliyet gösteren kahvehane, kıraathane, çay ocakları ve çay bahçelerinde tüm içeceklerin sunumunda kullanılan cam bardak yerine tek kullanımlık karton bardak kullanılmasına, içme suyu için cam bardak yerine tek kullanımlık ambalajlı bardak su veya şişe suyu kullanılmasına,
- İlçe esnafının alışverişlerde kullandığı bozuk paraları seyreltilmiş alkolle dolu olan bir kapta toplayıp, piyasada dolaşan bozuk paraların hijyenini sağlamalarına,
- İlçedeki toplu taşımada kullanılan araçların, taksilerin, resmi araçların, her gün sonunda dezenfekte edilerek ertesi güne hazır hale getirilmesine,
- İlçe merkezinde kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde ateş ölçümü yapılıp, yüksek ateşli personel ve iş sahiplerinin kuruluşa alınmayıp, sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesine,
- İlçe merkezinin kalabalığın yoğun olduğu yörelerde sürekli havadan dronla ateş ölçümü yapılıp, tespit edilen yüksek ateşli kişilerin belirlenerek sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesine,
- Büyük risk altında çalışan; sağlık personelinden ve kolluk personelinden, eczacılar ve eczane çalışanlarından, her hafta cuma günü PCR Test numunelerinin alınarak test için laboratuara gönderilmesine karar verilmiştir.