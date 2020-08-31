Aydın'ın Karacasu ilçesinde düğün, nişan, sünnet yasaklandı

Aydın’ın Karacasu İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına göre ilçede bugünden itibaren, önceden izin almış olanlar hariç tüm sünnet, düğün, nişan, nikah törenleri, salgın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar yasaklandı.

Kurulun aldığı diğer bazı kararlar ise şöyle: