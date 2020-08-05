Aydın'daki orman yangınına tutuklama

Aydın'ın Çine ilçesinde 1 Ağustos'ta çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Söz konusu yangın, bir gün sonra kontrol altına alınmış, 20 hektarlık alan zarar görmüştü.

Yangına ilişkin Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Bölgede yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yangının başlangıç noktasının bir su kaynağının yanında olduğu tespit edildi.

Su kaynağının olduğu yerde su boruları olduğunu ve yanında ateş yakıldığını gören ekipler, boruların M.B'ye ait olduğunu belirledi.

M.B. ile oğlu H.B gözaltına alındı. H.B'nin ifadesinde olay günü su kaynağından borularla su çekmek için çalışma yaptıklarını, arıza yapan borulardan birini tamir ettikten sonra birleştirmek için yaktıkları ateşin ormana sıçradığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B, tutuklanırken babası M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.