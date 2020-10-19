Aydın'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Aydın'ın Nazilli ve Efeler ilçelerinde sahte içki nedeniyle hastanede tedavi gören 2 kişi daha yaşamını yitirdi. İl genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Efeler Dalama Mahallesi'nde Cuma akşamı birlikte içki içen 48 yaşındaki Ahmet Güngör ile 61 yaşındaki Mehmet Gülana dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahaleye rağmen kalbi duran Mehmet Gülana yaşamını yitirdi.

Ahmet Güngör de bugün Aydın Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Nazilli'nin kırsal Sevindikli Mahallesi'nde yaşayan Orhan Öztürk ve 62 yaşındaki Osman Özden de 11 Ekim'de sahte içki nedeniyle fenalaşmış, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün öldüğü belirlenmişti. Sağlık görevlilerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Özden de bugün yaşamını yitirdi.