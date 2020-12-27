Aydın'da sahte içkiden bir ölüm daha

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün, içki tükettikten sonra metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Murat Ç., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre 50 yaşındaki Murat Ç.'nin dün hastaneye kaldırılması sonrası evinde arama yapan jandarma ekipleri, 5 litre sahte içki bulmuş, sahte içki yapımında kullanılan malzemeleri temin eden kişilere yönelik soruşturma başlatmıştı.

İlçede dün de 62 yaşındaki Cengiz G. adlı yurttaş sahte içki nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.