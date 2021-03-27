Aydın'da kadın cinayeti: Eski eşi tarafından öldürüldü

Aydın Devlet Hastanesi'nde taşeron firmaya bağlı temizlik işçisi olarak çalışan Necla Demirbaş, mesai bitiminin ardından bugün saat 13.30 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinin önünde geldi.

DHA'nın haberine göre Demirbaş, evinin önünde otomobilinde bekleyen Olgun Gül ile karşılaştı. Olgun Gül, Necla Demirbaş'a ateş etti.

Göğsünden vurulan 32 yaşındaki Demirbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı tabancayla intihar girişiminde bulunan Olgun Gül ise tedaviye alındı.

Necla Demirbaş ile Olgun Gül'ün bir süre önce ayrıldıkları öğrenildi.