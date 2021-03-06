Aydın'da kadın cinayeti: 92 yaşındaki kadın evinde öldürüldü

Aydın Sultanhisar ilçesinde Beşeylül Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında yalnız yaşayan Hanım Pınarlı'nın evinin kapısı komşuları tarafından açık halde bulundu. 92 yaşındaki Pınarlı'yı yerde yatar halde bulan komşuları sağlık ve polis ekiplerini çağırdı.

DHA'nın haberine göre, Pınarlı'nın boğularak öldürüldüğü belirledi. Yapılan aramada evdeki ziynet eşyalarının da çalındığı ortaya çıktı. Çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan şüpheli A.Ç., Nazilli'de bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.

23 yaşındaki A.Ç.'nin Pınarlı ile komşu olduğu belirlenirken ve yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.