Aydın'da kadın cinayeti

Aydın'ın Efeler ilçesinde Sinem Kaya, ayrıldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dinçer Özden tarafından, sığındığı kuaförde tabancayla vurularak öldürüldü. Katil gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre Sinem Kaya kendisine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı aldırdığı Dinçer Özden tarafından takip edildiğini fark edip Güzelhisar Mahallesi'nde bir kuaför dükkanına girdi. Özden, kuaför dükkanına sığınan Sinem Kaya’yı yanında getirdiği silahla 7 el ateş ederek vurdu. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Özden'i gözaltına aldı.

Sinem Kaya’ya olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Sinem Kaya olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından genç kadının cansız bedeni cenaze arabasıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.