Aydın'da belediye işçilerine güvenlik soruşturması garabeti

Geçen hafta Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi ve Germencik Belediyesinde çalışmakta olan 80 işçi işten çıkarıldı. İşçilere, Aydın Valiliğinden gelen “güvenlik soruşturmalarının olumsuz olduğuna” dair yazı işten çıkarma gerekçesi olarak sunuldu. İşten çıkış kodu olarak da 29 numaralı kod bildirildi.

Böylece güvenlik soruşturmaları garabeti tekrar gündemimize oturdu.

'Hukuksal sapıklık'

Muammer Aksoy yıllar önce “hukuksal sapıklık” olarak nitelemişti güvenlik soruşturması uygulamalarını, Maalesef hız kesmeden devam ediyor. İktidar ya da düzen güvenlik soruşturması yoluyla kendisine muhalif düşüncede olan herkesi “sakıncalı” bulabilmekte. Yurttaşlar sakıncalı olanlar ve olmayanlar şeklinde kategorize edilmekte. Böylece “sakıncalı” yurttaşlar kamu görevinde ya da hizmetinde bulunmaktan dışlanmakta, yoksun bırakılmaktadır. Deyim yerindeyse, güvenlik soruşturmaları “Demokles’in Kılıcı” gibi sallanmaktadır muhalifler üzerinde.

AKP iktidarı döneminde iktidara muhalif olan herkes sakıncalı olarak kabul edilmektedir. Aynı dönemde güvenlik soruşturmaları da giderek hız kazanmıştır. Bu iktidar karşısında bulunanlara kamunun kapılarını kapatma girişimidir. O yüzden iktidarın muhalif belediyelere yönelik bu tür hamleleri normal karşılanmalıdır. Normal olmayan yasaya ve hukuka aykırı bulunan bu tür saldırılar karşısında muhalif belediyelerin gerekli ve yeterli direnci oluşturamamasıdır.

Gelelim güvenlik soruşturmalarının hukuki niteliğine…

Güvenlik soruşturmaları şekli olarak ilk defa 4045 sayılı “Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 1994 yılında yasal dayanağa kavuşturulmuştur. 1994 yılından önce gerçekleştirilen tüm güvenlik soruşturmaları yasal dayanaktan yoksundur.

Yasa neyi içeriyor?

4045 sayılı Yasanın 1. maddesi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının hangi kurumlarda ve kimler hakkında yapılacağını sınırlı biçimde düzenlemiştir. Sözgelimi bu madde uyarınca jandarma, emniyet, istihbarat teşkilatlarında çalışacak personel için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması öngörülmüştür. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında, devletin güvenliğini zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimlerde çalışan personel hakkında da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı öngörülmüştür. Anlaşıldığı üzere, kamuda çalışan tüm memur ya da kamu görevlilerini kapsamamaktadır bu. Gizlilik dereceli birimlerde çalışanları kapsamaktadır. Belediyede şoför veya temizlik işçisi gibi işlerde çalışan kimseleri içermediği ise kuşkusuzdur.

Öte yandan, “Gizlilik dereceli birim” ibaresinin soyutluğu bir yana, 4045 sayılı Yasada buna ilişkin bir hüküm ya da tanımlama da bulunmamaktadır. Böylece 4045 sayılı Yasa salt şekli olarak bir yasal dayanak niteliğindedir. Güvenlik soruşturmasına ve arşiv araştırmasına konu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin nerelerden elde edileceği ve ne suretle ve ne kadar süre ile saklanacağı, kişilerin söz konusu bilgilere itiraz etme olanağı olup olmadığı, bilgilerin bir müddet sonra silinmesinin mümkün olup olmadığı veya silinmesine dair izlenecek usulün ne olduğu, gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak mercilerin kimler olduğu ile ilgili hiçbir düzenleme yoktur bu yasada. Başka deyişle, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınmasına, kullanılmasına, işlenmesine yönelik güvenceler ve temel ilkeler 4045 sayılı Yasada belirlenmemiştir.

Zaten Anayasa Mahkemesi de, 4045 sayılı Yasanın 1. maddesine 2018 yılında eklenen ikinci fıkrasını 2018/163 Esas, 2020/13 Karar sayılı ve 19.02.2020 tarihli kararıyla, Anayasanın 13 ve 20. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmiştir. Anılan kararın 13 numaralı kısmının son cümlesinde, “ Anayasa’nın 13. ve 20. maddeleri uyarınca kişisel verilerin korunmasını isteme hakkını sınırlamaya yönelik kanuni bir düzenlemenin şeklen var olması yeterli olmayıp yasal kuralların keyfiliğe izin vermeyecek şekilde belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir düzenlemeler niteliğinde olması gerekir” diyerek, kanunilik ve hukuki güvenlik ilkelerinin altını çizmiştir.

Diğer yandan, güvenlik soruşturmasının tüm memurları kapsaması maksadıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin 1. fıkrasının A bendine eklenen “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olması şartı” hükmü, Anayasa Mahkemesinin 2017/73 Esas, 2019/65 Karar sayılı ve 24.07.2019 tarihli kararıyla iptal edilmiştir. Anılan kararın 170 numaralı kısmında Mahkeme, “… Dolayısıyla kamu görevine atanmadan önce kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasını öngören kural kanun koyucunun takdir yetkisindedir. Ancak bu alanda düzenleme getiren kuralların kamu makamlarına hangi koşullarda ve hangi sınırlar içinde tedbirler uygulama ve özel hayatın gizliliğine yönelik müdahalelerde bulunma yetkisi verildiğini yeterince açık olarak göstermesi ve olası kötüye kullanmalara karşı yeterli güvenceleri sağlaması gerekir” diyerek, iptal edilen düzenlemenin olası kötüye kullanmalara karşı yeterli güvenceleri sağlamadığını ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması sonucu elde edilecek kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkelerin ve çerçevenin kanunla belirlenmediğini vurgulamıştır.

Anayasa madde 13 uyarınca temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği tartışmasızdır. Güvenlik soruşturması yoluyla kişilerin özellikle kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkının müdahaleye uğradığı ve sınırlandığı açıktır. Ancak kişisel verilerin nasıl ve hangi koşullarda sınırlanabileceğine ilişkin yasal bir düzenleme yoktur ortada. Dolayısıyla bugün kamuda çalışan memurlar, kamu görevlileri ya da işçiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılabilmesi yasal olarak mümkün değildir. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü başlıklı 11. maddesi dikkate alındığında, idarenin kamu çalışanları hakkında güvenlik soruşturması yapması Anayasaya açıkça aykırılık teşkil edecektir.

Şimdi de 4045 sayılı yasanın 1. maddesine dayanılarak çıkarılan ve 12.04.2000 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, belediye işçileri hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına bakalım.

Öncelikle şu olguyu tekrar vurgulayalım: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin yasal dayanağı olan 4045 sayılı yasanın 1. maddesi belediyede ya da belediye şirketinde çalışan işçileri kapsamamaktadır.

Anılan yönetmeliğin 1. ve 2. maddeleri, ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasını ve arşiv araştırmasını düzenlemektedir. Belediye tarafından iş sözleşmeleri feshedilen işçiler 2019 yılının başlarında belediye bünyesinde çalışmaya başlamışlardır. Ve çalışmaya başlamadan önce haklarında güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması yapılmış ve olumlu sonuçlanmıştır. Dolayısıyla işçiler ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevine atanmamaktadırlar. Öyleyse, işçiler hakkında tekrar yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yasaya aykırılığının yanında, Yönetmeliğin 1. ve 2. maddelerine de aykırıdır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin “Gizlilik dereceli birimlerde çalışacak personel” başlıklı 9/A ile “Diğer talepler” başlıklı 9/B maddelerine bakıldığında, belediyede çalışacak-çalışan işçilerin bu maddelerin kapsamı dışında kaldığı açıkça anlaşılmaktadır. Böylece, iş sözleşmesi feshedilen belediye işçilerinin anılan Yönetmelik uyarınca haklarında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması mümkün değildir.

Yasal dayanağı yok

Diğer yandan başka bir sakatlık daha vardır ve kanaatimizce can alıcıdır.

Söz konusu Yönetmeliğin “ Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi” başlıklı 10. maddesi, “Gerekli görülen hallerde ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesini isteyebilirler” hükmünü taşımaktadır. Bu hüküm uyarınca, hakkında bir defa güvenlik soruşturması yapılan kişi, ancak kurum gerekli gördüğünde ve istediğinde tekrar güvenlik soruşturması yapılabilmektedir. Şu soruları sormak gerekir: İşçileri çıkaran belediyeler, işçiler hakkında tekrar güvenli soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını Aydın Valiliğinden istemişler midir? Şayet istemiş iseler, neden buna gerek duymuşlardır? Eğer ki belediyelerin böyle bir talepleri olmamış ise Aydın Valiliğinin kendiliğinden işçiler hakkında güvenlik soruşturması yapmış olması sonucu çıkar. Bu da açıkça, yapılan güvenlik soruşturmalarını yok hükmünde kılar. Belediyelerin de yok hükmünde bulunan işlemler karşısında işçilerin iş sözleşmelerini feshetmiş olmaları hukuken ve vicdanen, etik olarak kabul edilemez.

Yukarıda genel hatlarıyla ifade ettiğimiz üzere, belediye işçileri hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapabilmenin yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Gerek Anayasa ve Yasa yönünden gerekse Yönetmelik hükümleri bakımından belediye işçileri hakkından yapılan güvenlik soruşturması hukuken sakattır. Anayasanın 11., 13. ve 20. maddeleri açıkça ihlal edilmektedir. Yasal dayanağı bulunmadan yapılan ve açıkça hukuka aykırı olan güvenlik soruşturmaları karşısında belediyelerin işçileri işten çıkarma zorunluluğu ya da yükümlülüğü bulunmamaktadır. Aksine Anayasaya ve hukuka sahip çıkma görevleri vardır.