Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü için anma töreni

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü için, daha önce bir dönem başhekim olarak da görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde anma düzenlendi.

Dr. Esat Ülkü'nün kızı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Bozkurt Ülkü ve damadı Doç. Dr. Abdüssamed Bozkurt'un da katıldığı anmada çok sayıda hastane çalışanı bir araya geldi.

Anmada ilk olarak anestezi uzmanı Dr. Turan Keskin söz aldı. Katılımcıları selamlayan Keskin'in çağrısıyla Dr. Esat Ülkü ve pandemi sürecinde yaşamını yitiren tüm sağlık emekçileri için saygı duruşu yapıldı.

Keskin'in ardından ortopedi uzmanı Dr. Soner Güçlü ve KBB uzmanı Dr. Ertuğrul Tetik söz alarak Dr. Esat Ülkü'nün mütevazı, cumhuriyetçi ve yurtsever kişiliği ile sağlık-sanat alanında yaptığı çalışmaları anlattılar. Her iki konuşmacı da şu ana kadar 150 civarında sağlık emekçisinin ölümüne ve 40 bin sağlık emekçisinin enfekte olmasına neden olan Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiği yönündeki taleplerini yinelediler.

Anma, konuşmaların ardından katılımcıların alkışları ile son buldu.