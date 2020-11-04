Ayda'nın babası: Ben de lüks yerde yaşayayım isterim ama...

İzmir'deki deprem sonrası bina enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Ufuk Gezgin, eşinin cenaze töreninde konuştu.

Gezgin, başsağlığı dileyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a, "AFAD'çılarla konuşun. Tuttuğunuz zaman tuz buz oluyor, betonunda sıkıntı var, demirinde sıkıntı yok. Denetlenmiyoruz, lütfen denetleyin. Can bu Başkanım, lütfen" dedi.

Ufuk Gezgin, kızının ne zaman taburcu edileceğinin belli olmadığını belirterek, "1996'dan beri o evde oturuyorum. 5 yıl ailemle yaşadım. Semtimden mutluyum. Benim her zaman deprem korkum var, altımızdan fay hattı geçiyor. Ben de lüks yerlerde, kayalıkların olduğu yerde yaşayayım isterim ama herkesin imkanı bu kadar" ifadesini kullandı.