Ayçiçek yağına yüzde 20 zam daha yolda

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Büyükhelvacıgil, dışarıdan alınan ham madde maliyetinin çok arttığını belirterek, yağda yüzde 20’lik bir artışın olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi

2020 yılına ilişkin değerlendirmede bulunan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BSYD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ham maddeyi ithal etmek zorunda olan yağ sanayicilerinin, son artışı henüz raf fiyatlarına yansıtamadıklarını söyledi.

Büyükhelvacıgil bundan dolayı, yağda yüzde 20’lik bir artışın daha olabileceğini belirtti.

Geçen yıl 700 dolar civarında olan ham yağ fiyatının bin 325 dolara kadar yükseldiğini söyleyen Büyükhelvacıgil, bu yıl ise çiftçilerin daha çok ayçiçeği gelmesini öngördüğünü dile getirdi.

Haber

SÖYLEŞİ | Gıda fiyatları neden artıyor?

Volkan Algan

Haber

soL Mikrofon: Yeni yıl, yeni zamlar

soL TV, zamlar konusunda mikrofonu halka çevirdi.