Ayçiçek yağına yüzde 20 zam daha yolda

2020 yılına ilişkin değerlendirmede bulunan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BSYD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ham maddeyi ithal etmek zorunda olan yağ sanayicilerinin, son artışı henüz raf fiyatlarına yansıtamadıklarını söyledi.

Büyükhelvacıgil bundan dolayı, yağda yüzde 20’lik bir artışın daha olabileceğini belirtti.

Geçen yıl 700 dolar civarında olan ham yağ fiyatının bin 325 dolara kadar yükseldiğini söyleyen Büyükhelvacıgil, bu yıl ise çiftçilerin daha çok ayçiçeği gelmesini öngördüğünü dile getirdi.