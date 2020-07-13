Ayasofya'yı müze olarak işleten şirketin sözleşmesi sürüyor

Müzeyken Ayasofya’nın işletme ihalesini kazanan İsviçreli şirketi SICPA’nın sözleşme gereği 7 yıl daha süresinin bulunduğu ortaya çıktı.

Dünya'dan Kerim Ülker’in haberine göre, müzenin yıllık cirosunun bu zam sonrasında 400 milyon TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyordu. 2018 yılında Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki 54 müze ve ören yerinin 9 yıl boyunca işletmesi için yapılan ihaleyi 3.9 milyar dolarlık teklifle İsviçreli SICPA şirketi kazanmıştı.

Erdoğan’ın eski danışmanı, işadamı Cüneyd Zapsu’nun şirketlerinde yöneticilik yapan Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu, SICPA’nın Türkiye’de kurduğu SICPA Turkey adlı şirketi satın almak için Rekabet Kurumu’na başvurmuştu.