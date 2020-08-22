Ayasofya'yı Kariye kararı takip etti: Tarihi freskler ve mozaikler tehlike altında...

"İstanbul'un binlerce yıllık kültür tarihine altın harflerle yazılmış bir başyapıt. Üçüncü yüzyıldan bugüne dek varlığını sürdürmeyi başaran, mimarisi, freskleri ve mozaikleriyle dünya sanat tarihine damga vuran bir kültür madebi" diyordu TRT 2'de yayımlanan "Kariye Müzesi" belgeselinde.

TRT belgeselinde içindeki mozaik ve fresklerin önemine değinilmiş, yapının bu yönüyle eşsiz olduğuna vurgu yapılmıştı:

534 yılında manastır olarak Justinianus döneminde yapılan tarihi yapı, 11. yüzyılda yeniden inşa edilirken, 14. yüzyılda kapsamlı bir onarıma alınmıştı.

İstanbul'un fethi sonrası Ayasofya gibi camiye çevrilmeyen Kariye, 1511 yılında Sultan 2. Bayezid döneminde camiye dönüştürüldü ve içindeki tarihi freskler sıvayla kapatıldı.

Cumhuriyetin ilanı sonrası 1945 yılında alınan bir Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen tarihi yapıdaki freskler ve mozaiklerin önemli bir bölümü, uzun çalışmaların ardından yeniden gün yüzüne çıkarılmıştı.

O günden bu yana milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen Kariye Müzesi, İstanbul'un en önemli kültür hazinelerinden biri konumundaydı.

Ayasofya kararının öncüsü olmuştu

AKP'nin insanlık tarihinin en önemli miraslarından Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının öncüsü olarak geçtiğimiz yıl Kariye Müzesi'nin camiye dönüştürülmesi kararı alınmıştı.

Danıştay 19'uncu Dairesi'nin 2019 yılında aldığı karara karşın o tarihten sonra Ayasofya benzeri bir adım atılmamıştı.

Ayafosya kararının hayata geçirilmesi sonrası Erdoğan tarafından önceki gün imzalanan kararla birlikte tarihi Kariye Müzesi de camiye çevrilmek üzere Diyanet'e devredildi.

Kararın ardından müzedeki tarihi eserlerin göreceği olası zararlar şimdiden büyük endişe yaratmış durumda.