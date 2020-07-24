Ayasofya'dan fotoğrafını paylaşan Şirin Ünal'a binlerce kişiden 'Nadira Kadirova' tepkisi: #NadirayaNeOldu

Ankara'daki evinde bakıcı olarak çalışan Nadira Kadirova'nın şüpheli bir biçimde yaşamını yitirdiği AKP'li milletvekili Şirin Ünal, Ayasofya'da namaz kıldığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Ünal Twitter hesabından "Ayasofya Camisindeyiz. Nasip eden Allahımıza şükürler olsun. Emeği geçen herkesten başta REİS’imiz olmak üzere Allah razı olsun" diye yazarak fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafa yorum yapan binlerce sosyal medya kullanıcısı 'Nadira'ya ne oldu?' diye sordu.

Ayasofya Camisindeyiz. Nasip eden Allahımıza şükürler olsun. Emeği geçen herkesten başta REİS’imiz olmak üzere Allah razı olsun. #CumamızMübarekOlsun pic.twitter.com/v6PJ7uiJVI — Şirin ÜNAL 🇹🇷 (@SIRIN_UNAL) July 24, 2020

Ne olmuştu?

AKP’li Şirin Ünal’ın evinde çalışan Özbek uyruklu Nadira Kadirova 23 Eylül 2019 tarihinde şüpheli şekilde ölmüştü. Kadirova’nın Ünal’ın silahıyla intihar ettiği açıklanmıştı. Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Savcılığı 2 Mart 2020 tarihinde takipsizlik kararı vermiş, Kadirova ailesinin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan’nın yaptığı itiraz ise 7 Mayıs günü reddedilmişti. Doğan “Olay yeri soruşturmasının yapılmamasının bir yaşam hakkı ihlali olduğunu” belirterek, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlandıklarını belirtmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kadirova’nın ölümüne “intihar” diyerek, bu durumu şöyle açıklamıştı: “Kadirova'nın, Şirin Ünal'a ait silahı ve bir adet mermiyi dolap içerisinden alarak sakladığı, olay günü odasının kapısını kilitleyerek söz konusu silahı kalp üzerine dayayıp bir el atış yapmak suretiyle intihar ettiği… Kadirova'yı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır."

Ankara Emiyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’nün savcılığa gönderdiği ve “takipsizlik” kararına giren raporda ise “Olayda kullanılan Baretta marka silah üzerinde parmak izi tespit edilemediği” belirtilmişti. Kriminal raporda ise Kadirova’nın elinde atış artıklarına rastlanmadığına işaret edilmiş ve olaydan 5 saat sonra yapılan ölü muayene işleminde de Kadirova’nın tahmini ölüm saatinin 3-36 saat öncesinde olabileceği ifade edilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü 22 Haziran 2020 tarihinde bir soru önergesine verdiği yanıtta, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2 Mart 2020 tarihinde verdiği takipsizlik kararının aksine soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı.